Kommt Star Wars Battlefront II für Nintendo Switch?

Wie hoch sind wohl die Chancen für Star Wars Battlefront II auf der Nintendo Switch? Als wir in Madrid waren, um uns bei Motive die Einzelspielerkampagne des neuen DICE-Shooters anzuschauen, haben wir diese Frage an den Art Director Chris Matthews und Mitch Dyer, einer der Autoren der Kampagne, weitergereicht. Uns war zwar bewusst, dass das ohne Frostbite-Engine schwer werden würde, aber wir mussten einfach trotzdem fragen. Hier ist die Antwort der Entwickler:

"Wir sind große Fans der Konsole und EA, Motive, DICE und Criterion würden gern so viele Plattformen wie möglich unterstützen, doch an dieser Front haben wir keine Neuigkeiten.", erklärte uns Matthews. Dyer fügte nur hinzu, dass das Team die Konsole lieben würde. Was habt ihr für einen Eindruck vom Story-Modus als Einführung in die Star Wars-Kampagne? Ist alles Kanon?