Killing Floor 2: Massives Halloween-Update detailiert

Killing Floor 2 hat ein großes Update erhalten, um seine Fans auf die spukigste Saison des Jahres einzustimmen. Dort wurden zwei neue Waffen, etliche coole Halloween-Gegenstände und eine neue Karte eingeführt, außerdem dürfen sich alle Spieler auf die Rückkehr von King Fleshpound und der anderen ikonischen Feinde freuen. Wie Tripwire erklärte sei der Patch allerdings vorerst nur für PS4 und PC erhältlich, während Spieler auf der Xbox One noch bis zum 24. Oktober auf den kostenlosen Inhalt warten müssen.

In der Alptraumkarte Holdout erkunden die Spieler einen Dungeon voller Gefahren und verschiedener Ängste, während sie sich gegen die Zeds verteidigen (der Entwickler empfiehlt hier explizit den Einsatz von Kopfhörern). Das Halloween Horrors-Update führt zudem zwei neue Waffen in das Mehrspieler-Actionspiel ein: Hemogoblin (einen Bohrer mit kurzer Reichweite und einer Lebensdiebstahl-Fähigkeit) und Seeker Six - ein netter Raketenwerfer, der gleichzeitig sechs Raketen abfeuert. Zu guter Letzt hat Tripwire noch eine Premiumwährung namens Dosh Vault ausgearbeitet, die Spieler für das Erledigen von täglichen Quests belohnt. Während des normalen Spielens und für das Abschließen besagter Herausforderungen stocken wir unseren Vorrat auf, was regelmäßig bestimmte Meilensteine freischaltet. Diese wiederum gewähren uns sogenannte Vault-Truhen mit kosmetischen Gegenständen. Einen Überblick über alle neuen Inhalte bekommt ihr im unteren Video und auf den folgenden Screenshots. Werdet ihr Killing Floor 2 zum Halloween-Horror einen Besuch abstatten?