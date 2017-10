NIS Amerika: Microsoft ''unterstützt'' keine japanischen Spiele

Microsoft ist nicht für eine sonderlich energische Unterstützung japanischer Spiele auf der Xbox bekannt, auch wenn sich das mit Titeln wie Dragonball FighterZ gerade etwas zu ändern scheint. Präsident und CEO von NIS America, Takuro Yamashita, findet auch dass das Studio noch viel zu tun hat: "Ehrlicherweise muss ich sagen, dass Microsofts Unterstützung japanischer Spiele nicht gerade hilfreich ist.", erklärte Yamashita im Interview der Kollegen von MCV. "Japanischen Spielen haften immer nischige Elemente an, ganz egal was sie sind."

"Microsoft hat die minimale Bestellmenge und ihre gesamte Struktur ist nicht für Nischenspiele oder kleinere japanische Titel ausgelegt, für japanische Spiele oder Entwickler sind sie also nicht wirklich unterstützend."

"Wir versuchen immer auf den Bedarf zu achten und schauen auch darauf, wo unsere Fanbasis gerade ist.", fügt Senior Associate Producer Alan Costa hinzu. Der Publisher ist der Konsole nämlich generell nicht abgeneigt. "Ich denke wenn das richtige Spiel präsentiert wird - ein Spiel, für das die Leute [anfänglich] genug sind, werden wir es definitiv [auf der Xbox One] probieren, aber das ist ein bisschen wie die Frage, was zuerst da war: Das Ei oder das Huhn."

Nihon Falcom-Präsident Toshihiro Kondo teilt die Meinung von NIS Amerika und gab zu Bedenken: "Wenn wir uns die Situation in Japan anschauen, [bemerken wir, dass] die Xbox dort eine schwierige Zeit hat. Der Markt ist einfach nicht da und wir müssen diese 'was wäre wenn sich die Dinge verbessern würden'-Attitüde annehmen und sehr viel Wert darauf legen, was gerade passiert. Ich möchte jedoch herausstellen, dass wir immer auf den jeweiligen Markt einer besonderen Region schauen und wenn die Xbox One plötzlich im Westen ansteigt, überdenken wir die Situation gerne. Ich würde wirklich gerne, dass das der Fall ist."

Glaubt ihr, dass Nintendo mehr für die Unterstützung japanischer Spiele tun sollte?