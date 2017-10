Brian Fargo: InXile Entertainment ist jetzt ein ''anerkannter Nintendo Switch-Entwickler'

InXile Entertainments CEO und Entwicklerveteran Brian Fargo (Wasteland, The Bard's Tale) hat kürzlich auf seinem Social Media-Profil erklärt, dass sein Studio nun ein "anerkannter Nintendo Switch-Entwickler" sei. InXile und er selbst seien große Fans von Nintendo und schauen sich aktuell die Möglichkeiten der Konsole an, um kommende Schritte zu besprechen.

Ob das für uns bedeutet, dass wir die neue Welle der Oldschool-RPGs wie Planescape Torment und Torment: Tides of Numenera auf der Switch sehen werden, bleibt abzuwarten, denn Fargo verneinte bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Möglichkeit solcher Portierungen. Im Gespräch mit USgamernet (Podcast #90 "Life After Pokemon Bank", Minute 59 falls ihr das nachhören wollt) konnte sich Fargo nicht vorstellen, dass man in einem Nintendo-Spiel jemals mehr als "eine Million Wörter" lesen können würde. Ob die aktuellen Entwicklungen seine Meinung und Vorstellungskraft verändert haben, wissen wir nicht.

Glaubt ihr dass wir in Zukunft strategischere Erfahrungen (wie Wasteland 2) oder eher narrative Abenteuer im Sinne von Planescape Torment auf unserer Nintendo Switch sehen werden? InXile könnte natürlich auch völlig neue Pfade beschreiten, richtig? Was haltet ihr von der Geschichte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Quelle: Reddit.