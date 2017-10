The Last of Us: Part II wird frühestens 2019 erscheinen

Der The Last of Us-Komponist Gustavo Santaolalla sprach vor mehreren Tagen in einer argentinischen Radiosendung über seine Arbeit an The Last of Us: Part II. In diesem Podcast erwähnte Santaolalla, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis wir Ellie und Joel wiedersehen könnten.

Der Youtuber RobGaming hat die Sache aufgeschnappt und berichtet, dass der Komponist bereist seit einem Jahr mit Naughty Dog zusammen am Soundtrack des Spiels arbeitet und dass es seinen Erfahrungen zufolge noch mindestens ein weiteres Jahr dauern werde, bis die Arbeiten fertiggestellt würden. Santaolalla hat allerdings nicht durchklingen lassen, ob er sich hierbei auf die Dauer seiner eigenen Arbeit bezieht oder auf die des gesamten Studios. In beiden Fällen sprechen wir hier frühestens von einem Zeitpunk zu Beginn von 2019, selbst wenn Naughty Dog wirklich schnell ist...

"Ich weiß nicht exakt, wann es erscheint.", sagte Santaolalla in der Radiosendung. "Aber ich weiß, dass es normalerweise zwei Jahre braucht." [...] "Ich habe bereits ein Jahr gearbeitet und nach meinem letzten Konzert [am 28. Oktober] werde ich nach L.A. reisen, um meine Arbeiten am Spiel fortzusetzen."

Erwartet ihr The Last of Us: Part II in absehbarer Zeit erscheint oder habt ihr euch bereits damit abgefunden, das Spiel erst im nächsten Jahrzehnt zu spielen?