Nintendo Switch-Update fügt Videoaufnahme und Datentransfer hinzu

Zwei nennenswerte neue Funktionen sind mit dem Firmware-Update 4.0 auf der Nintendo Switch neu dazugekommen. Fans mussten lange darauf warten, Gameplay-Clips auf ihrer eigenen Konsole aufnehmen zu können oder die sensiblen Spieldaten auf eine andere Konsolen zu übertragen, doch beides ist seit dieser Woche nun endlich im Umfang der Hybridkonsole enthalten... jedenfalls teilweise.

Wenn ihr den Capture-Button der Switch (der normalerweise nur Screenshots macht) einige Sekunden lang gedrückt haltet, werden automatisch und ohne dass das Spielgeschehen unterbrochen wird, die letzten 30 Sekunden eures Spielgeschehens gespeichert. Leider ist noch nicht jedes Spiel für diese Funktion freigeschaltet, diese Funktion steht lediglich bei Arms, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild zur Verfügung. Die Aufnahmen werden wie üblich in der Album-Sektion eurer Switch gespeichert, wo ihr sie euch ansehen, sogar bearbeiten und auf euren verbundenen Social Media-Profilen teilen dürft. Im unteren Video seht ihr, wie das alles in der Anwendung funktioniert.

Der zweite große Aspekt des Updates ist der Datentransfer zwischen zwei Switch-Konsolen. Auch das mag sich ein bisschen von dem unterscheiden, was ihr euch vielleicht unter dem Begriff vorgestellt habt. Wer nämlich dachte, man könne seine Daten jetzt von einer Speicherkarte auf eine andere kopieren, um im Falle eines Falls eine Zwischenkopie zu haben, den müssen wir leider enttäuschen. Der Transfer ist permanent, was so viel bedeutet wie, dass die Daten von der Ursprungskonsole nach dem Kopieren gelöscht werden und nicht länger bereit stehen. Wie genau der Datentausch funktioniert, darüber erfahrt ihr in diesem Beitrag mehr. Als kleine Nebennotiz führt das Update übrigens zwölf neue Profilbildchen von Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein. Sämtliche Notizen findet ihr hier.