Gerücht: Weitere Hinweise auf Ni no Kuni II für Xbox One

Vor ein paar Tagen haben wir darüber berichtet, dass Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs von einer Unterseite des Versandriesen Amazon für die Xbox One gelistet wurde, heute gibt es weitere Hinweise, die dieses Gerücht untermauern. Die spanische Edition von IGN hat sich die Situation untersucht und will von vertrauenswürdigen Quellen erfahren haben, dass das Spiel tatsächlich für die Xbox One erscheint. Interessanterweise schreiben die Kollegen dazu, dass das Spiel in allen Arealen außerhalb Großbritanniens ausschließlich digital erscheinen soll, was in unseren Ohren etwas befremdlich klingt. Doch falls ihr euch ohnehin nach einem tollen JRPG auf eurer neuen Xbox One X gesehnt haben solltet, dann scheinen die Chancen darauf nun noch ein bisschen besser zu stehen. Auch wir haben Bandai Namco kontaktiert und um eine Klärung der Meldungen gebeten, sollte sich da etwas tun, lassen wir es euch wissen.

Update, 19.10. 2017, 19:21 Uhr:

Die Kollegen von Gematsu haben von von einem Unternehmenssprecher Bandai Namcos erfahren, dass keine Xbox One-Version des Japano-RPGs geplant sei.