Resident Evil 7 liefert vier Millionen Spiele aus

Resident Evil 7: Biohazard hat schon mehr als vier Millionen Spiele ausgeliefert, wie Capcom kürzlich auf ihrer offiziellen Webseite mitteilte. Der japanische Publisher rechnete bereits im März damit, entsprechend viele Kopien des Titels auszuliefern und liegt daher einige Monate hinter dem Zeitplan, hat die Erwartungen aber letztlich erfüllen können. Dass die Goldedition die Auslieferungen noch einmal nach oben schieben könnte, scheint mehr als gewiss zu sein, immerhin sind darin die beiden kommenden Zusatzinhalte End of Zoe und Not a Hero enthalten. Die Anzahl der ausgelieferten Spiele entspricht übrigens nicht der Summe der verkauften Exemplare, das ist wichtig zu beachten. Hoffentlich sind die Verkaufszahlen trotzdem zufriedenstellend, um uns auch in Zukunft mit ansprechendem Horror zu gruseln - nächstes Jahr ist immerhin der zwanzigste Geburtstag der Serie...