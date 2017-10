4K-Remaster von Star Ocean: The Last Hope erscheint Ende November für Playstation 4 und PC

Das Japano-Rollenspiel Star Ocean: The Last Hope aus dem Jahre 2009 kehrt Ende November als überarbeitete 4K-Version für die Playstation 4 und den PC (Steam) zurück. Entwickler Tri-Ace erzählt mit dem Spiel die Vorgeschichte des allerersten Titels, Einsteiger und Fans finden mit dem Spiel also den idealen Einstiegspunkt in die Serie. Star Ocean: The Last Hope erscheint am 28. November für PS4 und PC. Wer den Titel bis zum 8. Januar 2018 im Playstation-Netzwerk digital kauft, erhält ein besonderes Design und zwölf Avatare. Auf Steam gibt es in den ersten zwei Wochen zehn Prozent Rabatt und eine digitale Version des Soundtracks. Es folgen die offiziellen Screenshots: