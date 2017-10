Dead Space 2 kostete 60 Millionen US-Dollar und verkaufte sich nur vier Millionen Mal

Erst gestern schrieben wir darüber, dass Electronic Arts die langjährige Entwicklerschmiede Visceral Games geschlossen hat und damit unter anderem Amy Hennings-Star Wars-Spiel erneut in Einzelteile zerbricht. In Verbindung mit dieser unglücklichen Nachricht erreichen uns weitere interessante Details, ausgerechnet über die Entwicklung von Dead Space 2, einem der Vorzeigewerke des Entwicklers. Zach Wilson, ehemaliger Level-Designer bei Electronic Arts und Bethesda, kennt genauere Zahlen über die Rentabilität des Horror-Titels aus dem Jahr 2011 und legt damit ein großes Problem offen.

Wilson schreibt, dass der Titel ca. 60 Millionen US-Dollar gekostet habe und umgerechnet nur knapp vier Millionen Kopien verkauft habe. Große Teile dieser Einnahmen seien auf die teuren PR-Posten und deren Kosten abgefallen, ein weiterer Mammutanteil war Sony und Microsoft für die Unterstützung und Bereitstellung ihrer jeweiligen Plattformen vorbehalten. Der Level-Designer schrieb in einem nachfolgenden Beitrag, dass Dead Space 2 unter den Erwartungen zurückblieb und er nicht wisse, ob das Spiel mittlerweile rentabel gewesen sei. Wer mit diesem Hintergrund auf die Veröffentlichung von Dead Space 3 und dessen ausgesprochenen Fokus auf Koop-Gameplay schaut, der versteht vielleicht einige der vielen Kritikpunkte am Spiel. Electronic Arts besitzt die Rechte an der Dead Space-Marke nach wie vor, doch ob wir in naher Zukunft ein weiteres Spiel mit Isaac sehen werden, halten wir nach aktuellem Stand für ungewiss.