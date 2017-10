Heute im GR-Livestream: Der Start des großen Project Cars 2-Turniers

Project Cars 2 ist ein massives Rennspiel, das Ende letzten Monats auf dem PC, der Xbox One und der Playstation 4 gelandet ist. Die ambitionierte Fortsetzung hat viele positive Kritiken abbekommen und half den Entwicklern von Slightly Mad Studios dabei, sich gegen die Konkurrenz von Forza Motorsport 7 und dem frisch

veröffentlichten Gran Turismo Sport durchzusetzen. Wir haben das Spiel schon in der Vergangenheit gezeigt und werden auch heute noch einmal für zwei Stunden in die vielleicht realistischste Rennsimulation des Jahres einsteigen. David klemmt sich ab 16:00 Uhr hinter das Steuerrad und verbrennt im Rundkurs massig Brennstoff - schaltet ein und seid um 16:00 Uhr mit dabei.