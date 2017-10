Playstation Store feiert Halloween

Halloween ist in der Videospielbranche immer etwas besonderes, nicht nur weil all die tollen Spiele, die etwas auf sich halten, ein saisonales Event abhalten. Sony ist gestern ebenfalls in diese schaurigen Feierlichkeiten mit eingestiegen und startete im PSN-Store eine Halloween-Verkaufsaktion. Auf dem Playstation-Blog kündigte der Publisher die Aktion an und zeigte dort einige der größten Titel, die noch bis zum 1. November reduziert sein werden. Viele atmosphärische Spiele sind dabei, namentlich etwa Outlast 2, Resident Evil 7: Biohazard, Mortal Kombat X oder Fallout 4. Habt ihr auf diese Gelegenheit gewartet?