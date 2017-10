Feiert Halloween mit kostenlosen Geschenken in Hearthstone

Die gruselige Jahreszeit hat uns schon fest im Griff und Blizzard ist seit jeher einer der eifrigsten Verfechter von saisonalen Events in ihren Spielen. Aus diesem Grund hat der Entwickler kürzlich bekanntgegeben, dass die Welt von Hearthstone ab nächster Woche in ein Gruselparadies verwandelt wird, bei der Fans viele kostenlose Prämien abstauben können. Wer sich zwischen dem 24. Oktober um 09:00 Uhr und dem 30. Oktober um 22:00 Uhr in das Spiel einloggt, bekommt ein kostenloses Kartenpaket vom Cthulhu-Add-Ons Das Flüstern der Alten Götter sowie ein Arenaticket geschenkt. Wer sich anschließend dann noch einmal bis zum 5. November einloggt (bis 22:00 Uhr) erhält ein Ritter des Frostthrons-Kartenpacket und ein weiteres Ticket für die Arena.

Wozu man diese Arenatickets benötigt? Für den zweiten Teil der Veranstaltung natürlich, denn im gesamten Zeitraum wird ein neuer Spielmodus verfügbar sein - der Arenamodus für zwei Klassen. Spieler dürfen sich darin mit einem anderen Helden zusammentun und im anschließenden Draft-Modus Karten aus beiden Fraktionen wählen. Selbstverständlich wird jeder Held passend gekleidet sein, immerhin soll man sich dabei ja erschrecken.

Vom 25. bis um 29. Oktober findet der Arena-Brawl "Der Kopflose Reiter geht um!" statt, das allen Spielern eine besondere Herausforderung präsentiert. Wer das Kartenchaos startet bekommt ein zufälliges Kartendeck mit einer passiven (!) Fähigkeit, mit der wir den kopflosen Reiter besiegen sollen. Um das Event abzuschließen verschenkt Blizzard noch die Hexenmeisterin Nemsy Necrofizzle für alle Teilnehmer der sogenannten Fireside-Treffen. Das sind offiziell organisierte Tavernentreffen für erwachsene Spieler, die zum gemeinsamen Hearthstone-Feiern einladen. Nemsy wird auch nach dem Event weiterhin verfügbar sein, dann wahrscheinlich als Premium-Inhalt. Wie gefällt euch Hearthstone nach dem Erscheinen der Ritter des Frostthrons?