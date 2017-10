Crash Bandicoot wird es wohl doch nicht auf die Switch schaffen

Anfang der Woche haben wir ein Gerücht über eine mögliche Nintendo Switch-Umsetzung der Crash Bandicoot: Nsane Trilogy aufgeschnappt, das Nintendo-Herzen hat höher schlagen lassen. Leider müssen wir euch heute mitteilen, dass sich dieses Gerücht nicht als wahr herausgestellt hat. Obwohl neue Plattform-Listungen in der Regel ein valideres Anzeichen sind, war es im Falle des Stream-Dienstleisters Keymailer.co ein menschlicher Fehler, wie die Verantwortlichen schreiben: "Das Spiel wurde inkorrekt markiert, als wir die kommenden Termine importierten.", so der Mitbegründer von Keymailer auf Reddit. "Wir entschuldigen uns bei allen enttäuschten Switch-Besitzern und Crash Bandicoot-Fans. Ich wäre ebenso gespannt gewesen, das Spiel zu spielen." Crash Bandicoot: Nsane Trilogy wird also weiterhin ein Exklusivtitel für die Playstation 4 bleiben, zumindest für jetzt...