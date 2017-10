Story-Video zu Pokémon Ultrasonne/Ultramond lässt Hoffnung schwinden

Bislang tappen wir beim neuen Pokémon Ultrasonne/Ultramond noch ziemlich im Dunkeln, obwohl Nintendo schon die ein oder andere Information zum nächsten Abenteuer der Taschenmonster mit uns geteilt hat. Viele Fans wissen trotzdem noch nicht genau, was sie Mitte November im neuesten Handheld-Ableger erwartet, deshalb schauen wir uns das heute noch einmal genauer an. In den bisher veröffentlichten Videos sehen wir viele bekannte Akteure und Orte aus den beiden Titeln des Vorjahres - Pokémon Sonne/Mond. Das meiste sieht auf dem ersten Blick bekannt aus, was für ein neues Pokémon-Spiel sehr unüblich ist. Ein frisch veröffentlichter Story-Trailer gibt uns weitere Hinweise darauf, dass Pokémon Ultrasonne/Ultramond eine klassische Fortsetzung wird.

Wir wissen seit der letzten Nintendo-Direct bereits, dass die Spielwelt in einigen Bereichen erweitert wurde, im Grunde aber gleich bleibt. Außerdem hat der japanische Entwickler bereits enthüllt, dass das böse Pokémon Necrozma die legendären Pokémon Solgaleo, respektive Lunala in sich auf, bzw. übernimmt. Der neue Trailer zeigt uns, dass wir es offensichtlich mit einer deutlich düsteren Erfahrung zu tun bekommen - im doppelten Sinne. Necrozma will das schöne Inselparadies in Dunkelheit hüllen und das Licht von dieser Welt verbannen. Da sich das niemand ernsthaft gefallen lassen möchte, scheinen wir uns sogar mit einigen Bösewichten aus Pokémon Sonne/Mond zu verbünden. Das hört sich nach einer interessanten Prämisse an, denn vom erzählerischen Aspekt her hatten die letzten beiden Teile ja durchaus Wachstumspotential. Pokémon Ultrasonne/Ultramond erscheint am 17. November für die 3DS-Familie.