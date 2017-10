Nintendo stellt Spielmodi und weitere Details von Mario Party: The Top 100 vor

Nintendo hat ein neues Video für das 3DS-Spiel Mario Party: The Top 100 veröffentlicht und darin einige Details zu den unterstützten Spielmodi und den Amiibos enthüllt. Im Zehnkampf spielen wir entweder fünf oder zehn Minispiele in Folge, um im Kampf mit den anderen Mitspielern einen Rekord aufzustellen. Bei Minispiel-Pack wählen wir eine übergeordnete Kategorie aus und sammeln entsprechend unserer Platzierung Sterne. Bei den Wettkampf-Schlachten messen wir uns in drei bis fünf Matches mit unseren Freunden und entscheiden in der direkten Auseinandersetzung, wer der Champion wird. Eine einzige Kopie des Spiels reicht aus, um bis zu vier 3DS-Geräte lokal miteinander zu verbinden, (Mario-)Party-Freunden dürfen sich deshalb auf lustige Unterhaltung freuen. Uns verwundert es nur, dass Nintendo offenbar keine Pläne für einen Switch-Port hat - der das Spielprinzip doch noch besser vereinen würde. Oder sehen wir das falsch? Im unten eingefügten Video zeigt euch Nintendo weitere Details zur Nutzung der Amiibos, die Zusatzboni wie Münzen oder Extraleben gewähren. Mario Party: The Top 100 erscheint am 10. November für den Nintendo 3DS.