Eigene Kritik von Megaton Rainfall am Start

Kalle hat sich die letzten Tage mit fiesen Aliens rumgeschlagen, die mit grausamer Gewalt unsere Welt erobern wollen (indem sie sie zerstören). Glücklicherweise verlieh ihm ein göttliches Wesen mit schier unendlicher Macht die Fähigkeit Explosionsgeschosse auf feindliche Invasoren regnen zu lassen und geschmeidig durch die Luft zu fliegen. Wie sich das auf dem PSVR-Headset spielt und was das Game sonst so drauf hat, erfahrt ihr ganz frisch in unserer Kritik. Megaton Rainfall ist ab sofort im PSN-Store für 15,99 Euro erhältlich und soll im Laufe des Jahres auch für den PC erscheinen. Unten seht ihr den frischen Launch-Trailer: