Mario + Rabbids Kingdom Battle jetzt auf ultraschwer spielen

Mario + Rabbids Kingdom Battle hält weiterhin neue Inhalte für all die Spieler bereit, die von der Magie des Crossover-Strategiespiels verzaubert wurden (so wie wir, wie ihr in unserer Kritik zum Spiel nachlesen könnt). Seit Anfang der Woche steht nun ein weiteres Add On zum Download bereit, das acht neue bockschwere Herausforderungen und fünf packende Koop-Missionen einführt, die den Schwierigkeitsgrad ebenfalls knackig anziehen (unter anderem "mit Kettenhunden, Tornados, Buu-Huus und Lavablöcken"). Das Ultraschwer-Herausforderungspaket ist Teil des Season Passes und kann separat im Nintendo Switch-eShop für 6,99 Euro gekauft werden.