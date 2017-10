Chaos und Skaven in Warhammer: Vermintide 2 bestätigt

Am Dienstagabend hat der schwedische Entwickler Fatshark erste richtige Details zur Fortsetzung des Koop-Actionspiels Warhammer: The End Times - Vermintide von 2015 enthüllt. Schon vor der offiziellen Bekanntmachung hatten wir die Chance mit dem Studio-CEO Martin Wahlund über Warhammer: Vermintide 2 zu sprechen und haben von einigen interessanten Veränderungen erfahren. Der Auftritt der Chaos-Krieger auf dem Schlachtfeld, der neue Schauplatz Helmgart, die größere Variation und das neue Loot-System sind nur einige davon. Das Studio entschied sich dazu, bei den originalen fünf Charakteren zu bleiben, fügt jedoch ein Jobsystem hinzu, das etwas mehr Varianz in den Spielfluss einführt.

Laut Wahlund sei das erste Spiel im Verlauf seiner Entwicklung über 80 Mal mit Updates erweitert worden, doch irgendwann musste sich das Team eingestehen, dass die Basis des Abenteuers ausgewechselt werden muss, um strukturelle Veränderungen durchzuführen und wahrhaft neue Dinge einzufügen. Das sei nun auch im Hinblick aufdie Helden möglich, obwohl sich das Studio dazu entschied, noch einmal auf die Protagonisten aus dem ersten Spiel zurückzugreifen. Möglich seien Änderungen dank der neuen Engine allerdings, außerdem gebe das neue Job-System dem Spielfluss mehr Variation.

Die größte Änderung findet aber auf dem Schlachtfeld statt, denn wir bekämpfen nicht mehr nur die ekligen Skaven, sondern auch das Chaos selbst. "Aus Gameplay-Sicht ist das großartig, weil es einen starken Kontrast zu den Skaven bietet.", so Wahlund. "Die Skaven sind leicht zu besiegen, erscheinen allerdings in großer Anzahl. [Die Einheiten] des Chaos sind viel geringer in ihrer Anzahl, doch standhaft und stark." Dadurch wird auch sichergestellt, dass das Spiel etwas herausfordernder abläuft und jede Karte mit unerwarteten Ereignissen auftrumpfen kann. Teil eins sei aufgrund der veralteten Technik vorhersehbar gewesen und habe nur wenig Anforderung geboten, gestand Wahlund uns ein, doch mit Warhammer: Vermintide 2 werde sich das ändern.

Die beiden Spiele sind laut neuesten Informationen sogar miteinander verbunden, doch wie genau sie ineinander greifen, das ist noch nicht klar. Natürlich hält der Fatshark-CEO in dieser Hinsicht den Mund und wartet auf kommende Chancen, uns von den Plänen des Studios zu berichten. Vermintide 2 ist für den "Anfang 2018" geplant und soll im Gegensatz zum Original zuerst auf der Konsole landen. Allzu lange dürften die treue PC-Community aber nicht warten, verspricht der Studio-Chef.