F1 2017: Codemasters führt Fotomodus auf Konsolen ein

F1 2017-Entwickler Codemasters hat gestern einen neuen Patch für ihr aktuelles Rennspiel veröffentlicht, der einige Dinge unter der Motorhaube überholt. Version 1.9 ist ab sofort für PC, Xbox One und Playstation 4 verfügbar und beschert den Konsolenversionen den lange erwarteten Fotomodus, um die schönsten Eindrücke aus dem Titel mit euren Freunden zu teilen. Es gibt sogar so etwas wie eine Fernsehübertragung, bei der sich die Zuschauer unterschiedlichste Statistiken, wie die Rundenzeiten und den Verschleißgrad der Fahrzeugteile anzeigen lassen können,während sie einem Rennen folgen.

"Als Zuschauer oder Moderator ist man ab sofort in der Lage selber zu kontrollieren, welche Informationen eingeblendet werden. Ebenso sind die [Zuschauer] in der Lage, die aktuelle Zeit des beobachteten Fahrzeugs, die [...] schnellste Runde oder die Abschnitts-spezifischen gelben Flaggen anzuzeigen. Die Anzeigen können selbstverständlich auch alle deaktiviert werden, sollte der Zuschauer bzw. Moderator dies wünschen.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Mehr Details erhaltet ihr auf dem Codemaster-Blog und falls ihr unsere Meinung zu F1 2017 erfahren wollt, schaut euch am besten unsere Kritik an. Wie gefällt euch die Idee eines Foto- bzw. des Zuschauer-Modus?