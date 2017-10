Launch-Trailer von Wolfenstein II: The New Colossus gelandet

Bethesda hat am gestrigen Nachmittag den offiziellen Launch-Trailer von Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlicht und Fans sollten das natürlich nicht verpassen. Zwei kurze Minuten voller Nazis, Blut und einem ersten kurzen Blick auf den Kanzler liegen vor euch. Das Spiel erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Eine spezielle Version für Nintendo Switch folgt später.