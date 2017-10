Mittelerde: Schatten des Krieges findet Absatz auf dem PC

Man sagt dass manchmal sogar schlechtes Gerede gut für die Bekanntheit eines Produkts sein kann und ich Falle von Mittelerde: Schatten des Krieges scheint sich diese Faustregel zu bewahrheiten. Trotz vielerlei Diskussionen über Ork-Kapitäne, das grindige Late-Game und die Implementation von Mikrotransaktionen in einem Einzelspielerspiel erfreut sich das Action-Adventure mit Talion und Celebrimbor einem mächtig soliden Start. Auf Steam wurden bislang bereits mehr als 400.000 Kopien des Open-World-Spiels verkauft. Diese soliden Zahlen der PC-Plattform sorgen unter anderem dazu, dass sich Monolith laut der Gesellschaft für Konsumgüterforschung den zweiten Platz in den UK-Verkaufscharts sichern konnte (Platz eins geht an das Fußballspiel FIFA 18) und signalisiert ziemlich robuste Day 1-Verkäufe. Ob dadurch eine dritte Implementation bewerkstelligt wird, lässt sich heute noch nicht vorhersehen. Mehr Informationen zu Mittelerde: Schatten des Krieges und seiner Performance im fiktiven Tolkien-Universum erfahrt ihr in unserer Kritik.

Statistiken via Steam Spy.