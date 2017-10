Civilization VII: Anführer von Khmer und Indonesien enthüllt

Firaxis Games und 2K haben diese Woche gleich zwei neue Anführer für ihr rundenbasiertes Strategiespiel Civilization VI enthüllt. König Jayavarman der VII. von Khamer bringt starke Kriegselefanten Domrey auf das Schlachtfeld, die eine Baliste auf dem Rücken tragen, statt des üblichen Katapults. Als einzigartige Gebäude nutzt Jayavarman die königlichen Klöster, die seine religiösen Reformen unterstützen und beim Abschluss religiöser Riten mehr Einflusspunkte generieren. Außerdem versorgen sie unser Königreich mit zusätzlicher Nahrung, falls sie an einem Fluss erbaut wurden. Wer die Khmer-Zivilisation wählt und Felder neben Aquädukte baut, verdoppelt zudem die Nahrungsproduktion und erhält Boni auf Glauben und Attraktivität. Hier findet ihr alle weiteren Informationen zu Jayavarman VII und seinen Khamern.

Außerdem gibt es einen ersten Blick auf die Fraktion von Indonesien und ihre Anführerin Gitarja. Laut der offiziellen Pressemitteilung wurde "Dyah Gitarja von einer [in einem Turm eingesperrten] Prinzessin [...] zu einer Kriegerkönigin, die das Gewürzimperium Majapahit (im heutigen Indonesien) im 14. Jahrhundert regierte. [...] Als Fürstin von Kahuripan führte sie ein behütetes Leben. Doch wie wir aus dem epischen Gedicht "Nagarakretagama" erfahren, begann Gitarjas Aufstieg mit dem Mord an ihrem Halbbruder König Jayanagara im Jahr 1328. Es war ihre Mutter, die sie ein Jahr später an die Macht brachte. Zusammen mit ihrem Gemahl[en] Kertawardhana regierte Gitarja in einer Zeit, die von Chaos und Revolten geprägt war." Mehr Informationen zu Gitarja und der Indonesien-Fraktion erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.