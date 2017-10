Resident Evil 7: Neuer Trailer für End of Zoe und Not a Hero gelandet

Resident Evil 7: Biohazard hat gestern einen neuen Trailer spendiert bekommen, der uns frische Einblicke in die beiden Story-DLCs End of Zoe und Not a Hero gibt. Beide Zusatzinhalte schließen im Nachgang an die Geschichte an und versuchen etwas Klarheit in die hitzigen Situationen zu bringen. Da wir niemandem den Plot des Hauptspiels spoilern wollen, können wir euch nicht allzu viel darüber erzählen, was in End of Zoe geschichtlich passieren soll, doch im Falle des kostenlosen Not a Hero-Add-Ons wird ein muskulöser Chris Redfield gezeigt, der böse Mutationen erledigt. Screenshots aus den beiden Inhalten seht ihr unten, ab dem 12. Dezember sind beide DLCs verfügbar.

End of Zoe

Not a Hero