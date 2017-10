Offizieller Launch-Trailer leitet Start der PC-Version von Destiny 2 ein

Falls ihr bislang tapfer auf den Start der PC-Version von Destiny 2 gewartet haben solltet, dann wird euch sicher freuen, dass sich Bungie mit voller Kraft auf den PC-Start vorbereitet. Am 24. Oktober um 19:00 Uhr werden die PC-Server im Battle.net-Client online gehen und um diese Meldung zu feiern verpackt der Entwickler noch einmal all die überzeugenden Argumente ihres neuen Loot-Shooters in ein Video. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen, 4K-Auflösung (exakt 3840x2160 Pixel) und eine unbegrenzte Framerate werden bei entsprechenden Systemen ermöglicht, was das Abenteuer wohl mit Abstand am schönsten aussehen lassen wird. Vorbesteller die am Erscheinungstag ohne lästige Download-Zeiten starten wollen, dürfen im Verlauf des Tages mit dem Vorladen der Spielinhalte beschäftigen - das hat Blizzard auf ihren sozialen Medien kürzlich bekanntgegeben. Ist der PC die Plattform eurer Wahl?