Live-Action-Trailer von Assassin's Creed Origins zeigt alternative Rebellion

Live-Action-Trailer sind in der Videospielentwicklung eine besondere Kunstform und werden fast ausschließlich um den offiziellen Verkaufsstart eines Projektes herum angesiedelt. Die Entwickler zeigen darin häufig alternative Einblicke ihrer aktuellen Spiele, was uns schon seit jeher großartig unterhalten hat. Ubisoft hat das nun auch für ihr neuestes Meuchelabenteuer Assassin's Creed Origins unternommen, was ihr euch am Ende dieser Nachricht ansehen könnt. Das Video ist ziemlich episch und gibt uns einen Eindruck von den Thematiken, auf die wir im Spiel treffen werden. Mehr Informationen über das neue Assassin's Creed erhaltet ihr in unserer aktuellen Vorschau oder am 27. Oktober, sobald das Abenteuer für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint.