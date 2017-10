Halloween-Event von Rocket League gestartet

Halloween ist nur noch zwei Wochen entfernt und das bedeutet, dass sich langsam all eure Lieblingsspiele für die große Grusel-Party in Schale schmeißen. Eine große Party steigt beim Gastgeber Psyonix, der mit Rocket League zum "Haunted Hallows'' einlädt. Im heute startenden Aktionszeitraum dürft ihr durch normale Online-Matches die spezielle Währung Candy Corn sammeln, die ihr zum Aufschließen der zeitlich begrenzten Halloween-Truhen benötigt. Diese Kisten schalten wir auf mehreren Wegen frei, die einzige Möglichkeit kein echtes Geld zu investieren ist das fleißige Weiterspielen (einige Truhen fallen nach einem Match in unseren Süßigkeitenbeutel). Bis zum 6. November um 19:00 Uhr läuft die Veranstaltung, wer viel von dem süßen Zeug haben möchte, der muss auch mal in den sauren Apfel beißen.