Herbst-Update der Xbox One verfügbar

Falls ihr heute noch auf eurer Xbox One zocken wollt, dann wäre es eine gute Idee die Xbox One direkt anzuschmeißen, sobald ihr nach Hause kommt. Seit den frühen Morgenstunden ist nämlich das neue Herbst-Update verfügbar, das eine lange Liste an frischen Features einfügt. Um Zeit zu sparen, haben wir für euch die wichtigsten Dinge zusammengefasst.

Das absolute Highlight der Aktualisierung sind die neuen Personalisierungsoptionen für das Dashboard. Freunde, Spiel-Tabs oder Xbox-Reiter lassen sich jetzt frei nach Belieben auf eurer Startseite anpinnen, um euer Gaming-Erlebnis zu personalisieren. Dadurch soll außerdem sichergestellt werden, dass ihr den Dingen folgen könnt, die ihr wirklich sehen wollt. Außerdem ist Microsoft sehr stolz darauf, endlich zwischen einem hellen und dunklen Overlay unterscheiden zu können.

Die Menüführung wurde ebenfalls angepasst und soll nun spürbar schneller von der Hand gehen. Vor allem der Guide profitiert davon - auch weil die Sensibilität des Controll-Sticks bei der Navigation durch horizontale Tabs reduziert wurde. Ansonsten gibt es neue Funktionen im Community-Tab, für Streamer im Allgemeinen und für Nutzer, deren Konsole häufig nebenbei läuft (der Bildschirm beim Ruhemodus wurde umfassend überarbeitet und hat einen frischen Anstrich bekommen).

Mit dem bevorstehenden Start der Xbox One X haben sich weitere Änderungen eingeschlichen, die in erster Linie sicherstellen, dass Käufer nach der eingehenden Initialisierung ziemlich genau dort weitermachen können, wo sie auf der Xbox One aufhört haben. Mehr Infos dazu, wie ihr euch am besten auf die neue Konsole vorbereitet, erfahrt ihr im One X-Bereich des Eintrags. Worüber freut ihr euch am meisten?