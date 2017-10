Team17 und Petroglyph kündigen Forged Battalion an

Team17 und Petroglyph kündigten gestern einen Titel namens Forged Battalion für Steam auf dem PC an. Das Echtzeitstrategiespiel soll Anfang 2018 im Early Access erscheinen und wird Spieler ins Ende des 21. Jahrhunderts versetzen. Nachdem die Welt durch eine Klimakatastrophe zerstört wurde hat im Szenario von Forged Battalion eine unterdrückende Militärfraktion namens Das Kollektiv die Macht über die Welt an sich gerissen und wir sehen uns nun in der Verantwortung, eine Widerstandsgruppe bestehend aus "Kommandanten und Ingenieuren" dagegen ankämpfen zu lassen. "Superwaffen und Wirtschaft" werden zwei entscheidende Rollen in der Verwaltung der unterschiedenen Einheiten und Siedlungen spielen, die wir bis zu einem gewissen Grad individualisieren dürfen. Forged Battalion wird im Mehrspieler mit bis zu acht Spielern spielbar sein, erste Screenshots und Bewegtbildeindrücke findet ihr unten: