The Witcher feiert Geburtstag mit großen Rabatten

Auf GOG.com wird der zehnte Geburtstag der The Witcher-Serie mit dicken Rabatten gefeiert. The Witcher 3: Wild Hunt gibt es dort aktuell in der Game of the Year-Edition für 19,99 Euro - darin enthalten sind darin die beiden fantastischen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood & Wine. Die anderen Witcher-Spiele und deren Erweiterungen gibt es ebenfalls noch bis zum 25. Oktober (um 12:00 Uhr) für kleines Geld auf der Distributionsplattform. Neben dem The Witcher-Franchise werden weitere große Rollenspiele, wie zum Beispiel The Elder Scrolls III: Morrowind, Oblivion und die frühen Fallout-Titel angeboten.