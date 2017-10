Gran Turismo Sport hilft britischen Polizeioffizieren beim Fahrtraining

Sony hat in Zusammenarbeit mit dem britischen Polizeidienst von Lincolnshire ein spezielles Zusatztraining für spezialisierte Polizeifahrer durchgeführt. Repräsentanten der GT Academy, einer Organisation, die seit fast zehn Jahren Rennfahrer trainiert, haben die Beamten im Zuge ihrer normalen Fahrausbildung mit Gran Turismo Sport in eine Spielumgebung versetzt, um Leistungssteigerungen im realen Fahrverhalten zu ermöglichen.

Realistische Manöver wie das Übersteuern oder die Fahrt mit abgenutzten Bremsen können im Spiel realisiert werden, um dem Polizisten hinreichend auf den Ernstfall vorzubereiten. Mithilfe der Experten der GR Academy wurden das korrekte Verhalten in diesen Situationen entworfen, was zu signifikanten Verbesserungen einiger Offiziere führte. Der neue VR-Modus von Gran Turismo Sport half den Polizeibeamten dabei, sich in die Simulation einzufühlen.

Laurence Wiltshire, Projekt-Direktor der GT Academy, sagte in der Pressemitteilung: "GT Academy hat bewiesen, dass die Fähigkeiten, die Gran Turismo lehrt, direkt von der virtuellen Strecke auf die reale übertragen werden. Das geht zurück auf die unglaublich akkurate Simulation der Straßen und - fast noch wichtiger - auf die Simulation der Autos, ihrer Physik und [der Art und Weise], wie diese sich verhalten. GT Sport ist der beste [Eintrag] in der Geschichte der Serie und der Zusatz von VR [...], bietet die realistischste Fahrsimulation bis zum heutigen Zeitpunkt. Es ist eine Sache Fahrfähigkeiten zu trainieren, doch die Idee, dass ein Spiel [Polizeibeamten] dabei helfen kann, in Gefahrensituationen effizienter zu reagieren, ist [fantastisch]."

Shaun West, Assistant Chief Constable bei der Polizei von Lincolnshire, kommentierte: "Es wird nie einen Ersatz für traditionelle Traingsmethoden geben, doch wir sind immer auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, unsere Angestellten und Beamten zu unterstützen. Wenn Gran Turismo dabei hilft Weltklasse-Fahrer zu trainieren, dann sind wir sehr gespannt darauf, was [diese Methode] unseren Polizisten beibringen [...] kann."

Selbstverständlich entfällt das gängige Fahrtraining der britischen Polizei jetzt nicht plötzlich, nur weil Gran Turismo Sport erscheint, aber es kann zur Steigerung der Fahrtüchtigkeit führen und wird unterstützend eingesetzt. Wenn ihr eure eigenen Fahr-Skills steigern wollt, dann könnt ihr ab morgen mit GT Sport selbst zum Profifahrer werden. Vielleicht auch auf der richtigen Straße.