Marvel vs. Capcom: Infinite bekommt großen Patch

Marvel vs. Capcom: Infinite ist schon seit Mitte September erhältlich und hat diese Woche ein neues Update bekommen. Andy Wong von Capcom erklärte in einem Blogeintrag auf welche Änderungen Fans stoßen werden und dass nicht alle Spielversionen auf sämtliche Plattformen erscheinen. Einige Inhalte wurden explizit den Käufern auf dem PC und der PS4 zugänglich gemacht, wie ihr in den kompletten Patch-Notizen nachlesen könnt. Viele Neuerungen drehen sich um Attacken bestehender Kämpfer und das Beheben von Spielfehlern. Außerdem wurden wir daran erinnert, dass es mit dem heutigen Tag Black Panther, Sigma und Monster Hunter ins Spiel geschaffen haben.