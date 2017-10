Nintendo möchte mehr erwachsene Spiele auf der Switch sehen

Nintendo ist schon immer für ihren familienfreundlichen Ansatz auf den eigenen Konsolen bekannt gewesen, doch seit kurzem scheint sich dieses Stigma ein wenig zu wandeln. Die jüngste Zusammenarbeit mit dem Publisher Bethesda und die Portierungen der sehr erwachsenen Spiele Wolfenstein II: The New Colossus, respektive Doom geben der Switch ein neues Erscheinungsbild. Nintendo fürchtet diese Veränderung offenbar nicht, sondern soll sogar aktiv dafür einstehen.

Das Wall Street Journal berichtet von mehreren Entwicklern, die eigenen Aussagen zufolge aktiv von Nintendo dazu ermutigt worden sein sollen, ihre an Erwachsene gerichteten Spiele auf die Hybridplattform zu bringen. Einer dieser Entwickler ist Inti Creates, das Studio hinter der Gal*Gun-Serie - in der wir Schulmädchen mit Pheromonen abschießen, um sie zu "erfreuen". Takuya Aizu, Chief Executive von Inti Creates, hat dem Wall Street Journal gegenüber erklärt, dass er Bedenken dabei hatte, sein Spiel auf die Nintendo Switch zu bringen. "Ich dachte nicht, dass es möglich wäre ein solches Spiel auf die Switch zu bringen, doch überraschenderweise hat uns Nintendo positives Feedback gegeben.", so Aizu.

Diese Veränderung in der externen Wahrnehmung ist aus medienanalytischer Sicht überaus spannend, doch ob die Verkäufe dem Bemühungen gerecht werden und Käufer zuschlagen, das lässt sich aktuell noch nicht sagen. Welches Spiel würdet ihr gerne auf der Nintendo Switch sehen?