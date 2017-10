BlazBlue: Cross Tag Battle für Nintendo Switch, PS4 und PC geplant

Arc System Works hat Anfang der Woche in einem neuen Trailer bekanntgegeben, dass das 2D-Crossover-Kampfspiel BlazBlue: Cross Tag Battle nächstes Jahr zur Nintendo Switch, PlayStation 4 und den PC kommen wird. Es ist der erste BlazBlue-Titel auf einer Heimkonsole von Nintendo, entsprechend groß ist die Vorfreude von Beat'm'Up-Fans. BlazBlue: Cross Tag Battle kombiniert die Assets und Charaktere aus der BlazBlue-Serie mit den Figuren aus Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, sowie mit einem Teil des Roosters aus der RWBY-Webshow von Teeth. Ein neuer Trailer führt uns Rachel Alucard und Hazama aus BlazBlue und Weiss Schnee (RWBY) ein. Ebenfalls im Video enthalten sind die bereits bestätigten Kämpfer Ruby (RWBY), Ragna und Jin (BlazBlue), Yu und Yosuke (Persona 4 Arena) und Hyde sowie Lynne (Under Night In-Birth).