Brite stellt Regierung Loot-Kisten-Problematik vor

Beutekisten sind aktuell ein heiß diskutiertes Thema in der Welt der Videospiele und während die Zahl der großen Titel steigt, die sich die unterschiedlichen Formen der Mikrotransaktionen zu eigen machen, hat der britische Reddit-Nutzer Artfunkel auf der Diskussionsplattform sein jüngstes Vorgehen mit den Anwendern geteilt. Der Brite hat mit einem lokalen Regierungsmitglied über das Problem mit den digitalen Zahlungen gesprochen und hat zwei Fragen an die Regierung weitergereicht, damit sich diese Instanz mit der Problematik beschäftigt. Artfunkel schrieb, dass die Diskussion mit dem lokalen Politiker schon vor einigen Wochen stattgefunden hat und sehr positiv verlief. Das Ziel seiner Aktion war es, den in England griffigen Glücksspiel-Begriff auf Loot-Kisten auszuweiten. Dadurch würden sich weitere Organisationen vielleicht in der Verantwortung sehen, gegen diese Praktik vorzugehen. Glaubt ihr, dass die sich die Regierung mit Dingen, wie den optionalen In-Game-Käufen beschäftigen sollte, oder ist das zu weit hergeholt?