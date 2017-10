Street Fighter V: Zeku als neuer DLC-Charakter bestätigt

Der nächste und finale Charakter der aktuellen DLC-Saison von Street Fighter V ist Zeku - das wurde am Wochenende auf dem Südostasien-Major-Turnier in Singapur bekanntgegeben. Zeku ist zuerst in Street Fighter Alpha 2 als Mentor von Guy aufgetreten, doch anschließend bis zum heutigen Tage verschollen. Mit einem einzigartigen Kampfstil und seiner eigenen Ninjagruppe sucht der alte Hase nun nach neuen Herausforderungen, die ihr euch in Videoform unterhalb dieser Meldung und ab dem 24. Oktober als neuen Kämpfer des aktuellen DLC-Rosters im Spiel ansehen könnt. Werdet ihr Zeku ausprobieren?