Sammelt euer Squad in neuen Live-Action-Trailern von Call of Duty: WWII

Activisions neuer Weltkriegs-Shooter erscheint in weniger als drei Wochen und die PR-Maschinerie des Titels versucht heute alte und neue Fans mit einer Serie von Live-Action-Trailern einzusammeln. In drei Videos zeigen sie einige dynamische Spieler dabei, wie sie ihre alten Freunde kontaktieren, um die Gang auf den Start des neuesten Eintrags vorzubereiten. Call of Duty: WWII erscheint am 3. November für PC, PS4 und Xbox One. Sammelt nun auch ihr eure alten Freunde wieder ein?

