Naughty Dog reagiert auf Anschuldigungen sexueller Gewalt

Das Entwicklerstudio Naughty Dog, bekannt unter anderem für ihre Arbeiten an Uncharted und The Last of Us, hat sich kürzlich zu einem schwerwiegenden Vorwurf eines ehemaligen Mitarbeiters äußern müssen, der am Wochenende auf den sozialen Medien behauptet hat, sexuell belästigt worden zu sein.

David Ballard, spezialisierter Environmental Artist und Designer, war zwischen 2009 und 2016 bei Naughty Dog angestellt und ist eigenen Angaben zufolge während seiner Zeit bei dem Entwickler Opfer einer solchen Gewalttat geworden. Im Februar 2016 soll Ballard laut eigenen Aussagen gekündigt worden sein, nachdem er Naughty Dog und das Personalmanagement von Sony Interactive Entertainment über die Vorwürfe informiert habe. In einem anderen Beitrag schrieb er, dass ihm 20.000 US-Dollar für sein Schweigen geboten wurden, die er ablehnte.

Naughty Dog hat am Sonntag auf diese Meldung reagiert und drin gesagt: "Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, Vorwürfe von Mr. Ballard bei Naughty Dog oder Sony Interactive Entertainment erhalten zu haben."

Ballard schilderte wiederum, dass die sexuelle Belästigung in seinem Fall in einem Nervenzusammenbruch endete, die er nach Schilderungen von Opfern aus der TV-/Filmindustrie aber glücklicherweise überwinden konnte. Aktuelle Entwicklungen haben ihm seine Scharm überwinden lassen, um seine Erlebnisse nun öffentlich auszusprechen. Seine Aussage bezieht sich auf aktuelle Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Ballard ist verantwortlich gewesen für Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4 und The Last of Us.

"Wir haben schon immer und werden Berichte über sexuelle Gewalt und andere Misstände am Arbeitsplatz auch weiterhin sehr ernst nehmen.", schreibt Naughty Dog in ihrem Statement. "Wir schätzen jede einzelne Person die für Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment arbeitet."