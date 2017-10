Gerücht: Ni no Kuni II könnte auf die Xbox One kommen

Das erste Ni no Kuni erschien für den Nintendo DS, war dort aber nicht der durchschlagende Erfolg, den Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin als Exklusivtitel auf der Playstation 3 erzielte. Seitdem ist die Serie sogar schon für mobile Geräte erschienen und Japano-Fans aus aller Welt freuen sich auf die bevorstehende Veröffentlichung des zweiten Hauptablegers Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs für PC und Playstation 4. Wie sich nun herausstellte könnte das Rollenspiel noch auf weiteren Plattformen unterstützt werden. Damit meinen wir nicht die Nintendo Switch-Version, über die einige Leute spekulieren, sondern die Xbox One. Die Konsole ist nicht gerade für ihre großartigen JRPGs bekannt, doch die spanische Amazon-Webseite hat den Titel für Xbox One gelistet. Natürlich ist das Angebot bereits wieder gelöscht worden, schließlich gibt es ja noch keine offizielle Bestätigung von Level 5 oder Bandai Namco. Die Angelegenheit schürt trotzdem Hoffnungen bei Xbox-Fans. Bis dahin freuen sich alle PC- und PS4-Spieler auf die geplante Veröffentlichung von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs am 19. Januar 2018. Infos zum Spiel findet ihr in unserer Vorschau.