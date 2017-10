Age of Empires: Definitive Edition auf 2018 verschoben

Vor knapp zwei Monaten hat Microsoft Age of Empires: Definitive Edition für den 19. Oktober angekündigt, doch der Zeitplan wurde kürzlich noch einmal deutlich nach hinten geschoben. Wie der Entwickler bekanntgab wird die aufgehübschte Version des geliebten Klassikers auf den Anfang des nächsten Jahres verschoben. Dadurch will das Team sicherstellen, dass sich das Action-Strategiespiel so anfühlt, wie die Leute die Erfahrung in Erinnerung haben - und "nicht so, wie es *wirklich* war". Die gute Nachricht ist, dass mehrere tausend Spieler zu einer geschlossenen Beta eingeladen wurden, um diesen Verzug zu kompensieren. Mehr Infos und die Anmeldeformulare findet ihr hier.