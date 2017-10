Ancel will Rayman nach Beyond Good & Evil 2 angehen

Michel Ancel und sein Team arbeiten gerade an der Realisierung von Beyond Good & Evil 2 (und die Mannschaft muss auch noch irgendwie Wild fertigstellen), doch der Entwickler scheint bereits eine weitere Herzensangelegenheit für sich entdeckt zu haben, die er angehen wollen würde, sobald das Team die Mammutaufgabe gestemmt hat. Auf seiner Instagram-Seite hat der Künstler kürzlich darüber gesprochen, dass wir uns wieder Rayman zuwenden sollten. Das ist selbstverständlich keine offizielle Bestätigung, doch die Chancen stehen wirklich nicht schlecht für das Ubisoft-Maskottchen - schließlich haben selbst seine Rabbid-Kumpanen vor kurzem mit Mario + Rabbids Kingdom Battle eine Chance erhalten und auch genutzt. Ancel schrieb:

"Gestern habe ich Rayman getroffen, in einem Second-Hand-Geschäft. Fern von all der Glorie schaut er sich nach Hilfe um. Ist das armselig???? Nach Wild und BGE2 werden wir ihn wieder zurückbringen... in seinem vierten Abenteuer! ???????????? Lasst Helden nicht sterben????"