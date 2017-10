Telltale denkt über potentielle Genre-Umsetzungen nach

Werden wir vielleicht eines Tages Telltale Games dabei zusehen, wie sie ein Genre angehen mit dem sie sich bisher noch nicht vertraut gemacht haben? Über die vergangenen Jahre hat das Studio an massiven IPs gearbeitet, von The Walking Dead bis hin zu Game of Thrones. Während der Stil immer der Gleiche blieb, sind die angesprochenen Thematiken stets divers. So wie es aussieht könnte diese Forschungslust das Studio in Zukunft in neue, interessante Richtungen führen, so Creative Communications Chief Job Stauffer. Wie er kürzlich anmerkte, habe das Studio die Ambitionen ihre Inhalte für die Zukunft innovativer zu gestalten.

"Wir haben das Neo-Noir von The Wolf Among Us, das apokalyptische Drama von The Walking Dead, die familiäre Adventure-Comedy von Minecraft, Superhelden-Action in Batman und ein episches Fantasy-Setting mit Game of Thrones.", erklärt Stauffer im Gespräch von Games Industry. "Wir haben uns noch nicht an einer romantischen Komödie oder etwas Leichteren probiert. Oder ein Drama, etwas wie The Big Chill."

"Es gibt so viele verschiedene Genres des Storytellings die unterrepräsentiert sind in Videospielen, es gibt eine menge Freiraum den wir noch nicht benutzt haben bei Telltale. Das heißt nicht, dass es als Nächstes kommt, aber es gibt definitiv Genres, die wir gerne eines Tages von unserer Liste streichen würden. Außerdem gibt es für jeden von ihnen die passende Zielgruppe."

Falls ihr ein Fan des Studios seid, dann ist das vollständige Interview definitiv einen Blick wert.