Season Pass-Inhalte von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bekannt

Ubisoft hat uns letzte Woche ihre Pläne für die kommenden Zusatzinhalte von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe zugeschickt und damit enthüllt, auf welche spielerischen Überraschungen sich Spieler nach dem morgigen Start des pubertären Rollenspiels freuen dürfen. In der Pressemitteilung befanden sich außerdem neue Screenshots und ein aktueller Trailer, den wir nach der offiziellen Beschreibung aus der Pressemitteilung ans Ende dieser Seite eingefügt haben:

Photo: Ubisoft

- "Gefahrendeck" - In Dr. Timothys Gefahrendeck werden sich die Spieler der ultimativen Kampf-Herausforderung stellen. Dort werden sie exklusive Kostüme und Artefakte freischalten können. „Gefahrendeck" wird ab Dezember 2017 für 5,99 Euro erhältlich sein.

- „From Dusk till Casa Bonita" - Eine neue Geschichte in der sich die Spieler mit dem Coon und Mysterion zusammenschließen, um eine dämonische Erscheinung im Casa Bonita zu besiegen. Die Erweiterung wird 2018 für 11,99 Euro erhältlich sein.

- „Bring den Crunch" - Dies ist ebenfalls eine neue Geschichte und wird eine brandneue Superhelden-Klasse in das Spiel einführen. „Bring den Crunch" wird in 2018 für 11,99 Euro erhältlich sein."

Neben den Season Pass-Inhalten wird es die folgenden kostenpflichtigen Day 1-Inhalte geben:

- „Relikte von Zaron" (Kostüme- und Vorteilspaket), erhältlich ab dem 17. Oktober für 4,99 Euro.

- „Towelie, dein Spielfreund" (Spiel-Assistent mit hilfreichen Tipps), erhältlich ab dem 24. Oktober für 1,99 Euro."

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint morgen, am 17. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Der Season Pass wird ab diesem Zeitpunkt bereitstehen und 29,99 Euro kosten. Wer sich direkt die Gold-Edition des Titels kauft, bekommt den für knapp 15 Euro dazu. Unsere aktuellsten Eindrücke findet ihr in unserer South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe.

Photo: Ubisoft