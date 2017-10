Kurt Angle und Seth Rollins preisen WWE 2K18

Aktuell erscheinen links und rechts von uns großartige, neue Spiele und im Namen von 2K Sports macht sich schon ein weiteres Schwergewicht daran, in den Ring zu steigen: WWE 2K18. Das Game wird morgen veröffentlicht werden und ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt uns den Cover-Athleten Seth Rollins und den kürzlich in die Hall of Fame-eingetretenen Kurt Angle, wie sie über das Kampfspiel und einige seiner Schlüssel-Features sprechen. Ihr könnt euch das Ganze unten im Trailer ansehen.