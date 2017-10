Riot-Mitbegründer widmen sich Entwicklung neuer Spiele

Marc 'Tryndamere' Merrill und Brandon 'Ryze' Beck, die beiden Mitbegründer von Riot Games (die, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das wichtigste Spiel der Welt geschaffen haben - League of Legends), haben ihre Bereitschaft ausgesprochen von Unternehmensaktivitäten zurückzutreten, um sich erneut der Videospielentwicklung zu widmen. In einem offenen Brief auf der offiziellen Riot-Webseite hat das Duo bestätigt, dass CFO Dylan Jadeja, CTO Scott Gelb, und Präsident Nicolo Laurent die Unternehmens-Operationen von nun an steuern werden, während sie in die sogenannten Gräben zurückkehren.