Heute im GR-Livestream: The Evil Within 2

Heute ist Freitag der 13. und wir feiern diesen schaurigen Tag in passendem Szenario. Was würde sich dazu besser eignen als zwei Stunden blutigster Horror-Unterhaltung in der frisch erschienenen Fortsetzung von The Evil Within? Tango Gameworks' psychedelisches Action-Horrorspiel hat seinen Weg erst heute zu uns gefunden, doch Dóri wird im abgedunkelten Raum mit Jake und Sophia eine übernatürliche Erfahrung erleben, so viel ist mal sicher. Wenn auch ihr Sebastian Castellanos neues Psycho-Abenteuer erleben wollt, dann schaltet rechtzeitig ein. Um 16:00 Uhr starten wir unseren besonderen The Evil Within 2-Livestream, den ihr unter anderem über unsere Liveseite findet.