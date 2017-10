Steep bekommt olympische Story-Erweiterung im Dezember

Ubisoft hat letzte Nacht eine neue Story-Erweiterung für ihr Extremsportspiel Steep angekündigt. Road to the Olympics verbindet ab dem 5. Dezember die olympischen Disziplinen der kommenden PyeongChang-Winterspiele mit dem Spaß der verrückten Rodeltour. Wir werden in der Erweiterung in die Rolle eines Grünschnabels geworfen, der in den drei Freestyle-Events Big Air, Half Pipe und Slopestyle um die Goldmedaille kämpft. Viele reale Athleten werden am Start sein und sich mit uns in einigen neuen Kategorien messen wollen. Neben den südkoreanischen Bergen entführt uns eine Piste nach Japan.