Destiny 2: Prestige-Raid erscheint nun doch ohne Hotfix

Bungie hat sich vergangene Woche dazu entschieden, den Prestige-Raid Leviathan in Destiny 2 um eine Woche zu verschieben, weil das Team mitbekommen hat, dass sich Spieler am vorgegebenen Verlauf vorbeischummeln können. Obwohl sie das Team das Problem angeschaut hat, sei es wohl nicht in der Lage den Fehler in entsprechender Zeit zu beheben, weshalb nun wiederum die Entscheidung getroffen wurde, den Raid wie geplant am Mittwoch, den 18. Oktober zu veröffentlichen. Tatenlos waren die Entwickler allerdings nicht, denn Bungie kann nun erkennen welche Teams die einfache Route zum Boss genommen haben - der Entwickler schaut euch beim Spielen also über die Schulter.

"Nein, der Prestige-Raid wird wie geplant am 18. Oktober um [17:00 Uhr CEST] erscheinen." kommentierte Community Manager Cozmo auf Bungie.net. "Wir wollen niemanden auf diese Erfahrung warten lassen, die das Entwicklerteam für diejenigen Spieler zubereitet hat, die eine Herausforderung suchen, welcher ihrer Talente würdig sind."

"Was wir in unserer Untersuchung allerdings erreicht haben ist ein Möglichkeit zu sehen, wer einen sauberen Sieg erzielte. Wir können also erkennen welche Teams den Exploit genutzt haben, um sich einen Vorteil zu sichern. Die Verifizierung dauert etwas, aber so können wir den Gewinner [desjenigen Teams, das sich zuerst durch den Prestige-Raid beißt] mit dem Vertrauen krönen, den sie verdienen."

An einer Lösung des Problems wird nach wie vor gearbeitet und das wird in einem zukünftigen Update eingeführt." In der kommenden Woche sollen aber erst einmal Raid-Herausforderungen folgen, die Destiny 2 hoffentlich etwas durchwirbeln werden.