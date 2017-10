Xbox-Chef Phil Spencer ist sich nicht sicher, ob Crossplay mit Playstation jemals zustande kommt

Das Thema Crossplay ist im öffentlichen Diskurs vieler Spieler in letzter Zeit wieder etwas prominenter geworden, nachdem Microsoft ihre Systeme geöffnet hat und bald komplette Crossplay-Funktionen für Titel wie Minecraft und Rocket League anbieten (was unter anderem der Nintendo Switch zugutekommt). Sony hingegen will da immer noch nicht mitziehen und verzwickt sich lieber in internen Diskussionen. Xbox-Chef Phil Spencer fragt sich deshalb, ob wir das Feature jemals zu Gesicht bekommen werden. In einem Interview mit Gamespot auf der Brazil Game Show sagte Spencer Folgendes:

"Wir sprechen ständig mit Sony. Minecraft auf der Playstation ist aus Sicht der Verkäufe und des Gameplays einer der bedeutendsten Titel und das gilt auch für Nintendo. Die Beziehung mit Nintendo ist an dieser Front stark. Sie sind große Unterstützer und wir werden weiterhin mit ihnen kooperieren. Aber ich glaube Sonys Sicht ist eine andere. Sie sollten darüber sprechen, worum es ihnen geht."

"Ich habe wirklich meine Probleme Aussagen über ihre Motivation [...] zu treffen. [...] wenn meine Freunde diese Konsole haben, dann können sie nicht mit Leuten auf anderen Konsolen zusammenspielen. Das ist einer der Gründe warum sie meine Konsole kaufen und dieser Grund wird nicht einfach verschwinden. [...] Ich glaube nicht jeder hat die gleichen Ansprüche an das Ökosystem. Und obwohl ich niemals [den Glauben an ein Sache verliere] denke ich, dass einige fundamentale Dinge und bestimmte Szenarios sich nicht einfach in Luft auflösen werden. Ich weiß also nicht, was sich da verändern wird."

Was denkt ihr über die Taktik von Sony?