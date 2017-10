Dragon Age-Schöpfer verlässt Bioware nach 14 Jahren

Bioware scheint momentan eine echte Pechsträhne zu haben. Mass Effect: Andromeda wurde zu Release von Fans und Kritikern mit gemischten Gefühlen aufgenommen, was im Anschluss dazu führte, dass das Team von Bioware Montreal in andere EA- und Bioware-Studios übertragen wurde. Die neusten Nachrichten lassen Dragon Age-Fans nicht gerade beruhigt zurück. Mike Laidlaw, Creative Director des Dragon Age-Franchise, kündigte nun an, dass er nach 14 Jahren das Studio verlässt. Laidlaw arbeitete unter anderem an Spielen wie Jade Empire, Mass Effect, Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood und die bereits erwähnte Dragon Age-Serie. Viele gingen davon aus, dass er auch den vierten Ableger der Serie leiten würde, doch wie es aussieht ist das nicht (länger) der Fall. Der verantwortliche Entwickler erzählt davon, dass er Glück hatte mit so talentierten und hart arbeitenden Leuten zusammen zu arbeiten und dass er gespannt ist, in welche Richtung das Studio das Dragon Age-Universum in Zukunft führen wird. Wir wissen noch nicht was der Creative Director als Nächstes plant, da er nur davon spricht sich "mit all den unglaublichen Spielen und Welten, die meine Kollegen kreiert haben, neu zu verbinden"</i>. Wenn man bedenkt, dass er seit 14 Jahren hart arbeitet, so muss sein Nachholbedarf recht groß sein. Seid ihr ein Fan von Laidlaws Spielen?